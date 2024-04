Kellogg's eröffnet B2B-Shop in Deutschland

Markenartikler

Der Snackhersteller Kellanova eröffnet einen B2B-Shop in Deutschland. Mit Kellogs-Shop.de will der Markenartikler näher an seine Kundschaft heranrücken. Der Shop soll "zur digitalen Transformation von Kellanova beitragen", wie es heisst. Zur Verfügung steht online sowohl ein B2B-Portal als auch ein klassicher D2C-Auftritt, der Einzelprodukte, Fanartikel und Rezepte anbietet. Für kleiner Händler gibt es eine passende Mindestbestellmenge für das von Ihnen angebotene Sortiment.Deutschland wurde als Testmarkt ausgewählt. Im Oktober 2023 ging der erste Proof of Concept des Shops erfolgreich online.Hauptzweck des Shops besteht darin, mehr Service zu bieten und sich bisher ungenutzte Kanäle zu erschließen - Hotels, Kioske, freie Tankstellen, den Getränkefachhandel und Schwimmbäder: Der Kelloggs-Shop.de bietet seinen Kunden individuelle Mengen an, auch Kleinstmengen wie 6er-Packungen Pringles oder Kellogg Frosties.Der Schritt sei fest in der europäischen eCommerce-Strategie von Kellanova verankert, betont Kellanovas Deutschland-Geschäftsführer Oliver Bruns : "Der Online-Shop ermöglicht es uns, unser Portfolio zu optimieren, Trends im Markt schneller zu erkennen und darauf zu reagieren."Christoph Sterkel , verantwortlich für den Bereich E-Commerce bei Kellanova, sieht großes Entwicklungspotenzial: "Das gewonnene Wissen und die neuen Strukturen eröffnen uns weitere Möglichkeiten, wie den Direktvertrieb, den Verkauf von Merchandise-Produkten oder Social Media Selling."Mit der Einführung des Online-Shops schafft Kellanova neue Strukturen. Dazu gehört die Nutzung eines für den Bereich E-Commerce vorgesehenen Lagers, das speziell für den Versand von Paketen ausgelegt ist. Damit bedient Kellanova nicht nur klassische Vertriebswege, sondern auch Business-to-Business, Marketplaces für Dritthändler) und den Verkauf von Produkten in den sozialen Medien. will den Start seines B2B-Shops, der von der Kieler ECommerce-Agentur Web Wikinger Commerce GmbH betrieben wird, mit einer gezielten Marketingkampagne begleiten. Mit Advertorials, Messeauftritten, Banner und Newsletter in relevanten Branchenmagazinen will man die Aufmerksamkeit der Handelskundschaft gewinnen.