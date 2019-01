E-Health: Hohe Akzeptanz für Online-Reha

02.01.2019 Immer mehr Menschen finden es hilfreich, wenn analoge Therapieformen mit digitalen verknüpft werden, um so gezielter zu trainieren und schneller gesund zu werden. So meinen 65 Prozent der Bundesbürger, dass es hilfreich sei, wenn sie über ine App mit ihrem Therapeuten in Kontakt blieben und von zuhause trainieren könnten.