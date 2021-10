Nach diesen Freelancer-Services suchen Onlineshop-Betreiber 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Shopify Sales Funnel; Steigerung der Suchanfragen um 235%

Amazon PPC-Kampagne; +171%

Online-Kursinhalte; +166%

Klaviyo; +139%

Kajabi; +135%

Landschaftsdesign; +100%

GoHighLevel; +94%

Google Maps; +94%

Google Adwords; +93%

Erstellung einer Facebook-Seite; +90%

Die Freelancer-Plattform Fiverr International hat für ihren 'Bedarfsindex für Kleinunternehmen' Millionen von Suchanfragen analysiert. Die Ergebnisse der Herbst-Ausgabe 2021 zeigen, dass sich in vielen Unternehmen hybride Geschäftsmodelle etabliert haben. Auch KMU sprechen ihre Kundschaft über eine Mischung aus Online- und Offline-Kanälen an und nutzen neue, digitale Wege sowie innovative Technologien.Einzelhändler investieren in den digitalen Ausbau ihrer Onlineshops und gestalten sie attraktiver, etwa mit 3D-Illustrationen für Produkt-Präsentationen. Fiverr verzeichnet alleine für den deutschen Markt eine Steigerung der Suchanfragen für FreelancerInnen in diesem Bereich um ganze 547 Prozent. Daneben sollen "Mobile App- und UX-Design" für ein verbessertes Kundenerlebnis sorgen (Steigerung der Suchanfragen um 129 Prozent) und "Werbung" neue KäuferInnen anlocken (Steigerung der Suchanfragen um 115 Prozent).Hybride Geschäftsabläufe werden "zur neuen Normalität", kommentiert Peggy de Lange , Vice President International Expansion bei Fiverr. "Unternehmen nutzen innovative Technologien und digitale Dienste, möchten aber gleichzeitig auch den persönlichen Kundenkontakt in sicherem Rahmen ermöglichen." Dies erfordere neue Abläufe, wofür zunehmend auf die Dienste von Freelancern zurückgegriffen wird.In den letzten sechs Monaten wurden die folgenden Dienstleistungen und Technologien auf Fiverr weltweit am häufigsten gesucht:Für FachexpertInnen ergeben sich dadurch große Chancen, so die Vermittlungsplattform. Im Schnitt verdienen FreelancerInnen auf Fiverr, die z.B. Amazon PPC-Kampagnen anbieten, bis zu umgerechnet 8.530 Euro pro Projekt, und Shopify Sales Funnel-Profis bis zu 1.872 Euro pro Projekt, wobei sie ihre Preise auf Fiverr selbst festlegen können.