Attraktivität von Arbeitgebern: Was Angestellte und Freelancer wirklich wollen 

"Flexibilität für mobiles und remotes Arbeiten" (70,3 Prozent),

"Interesse an langjährigen Verbindungen" (64,9 Prozent)

"Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten" (56,8 Prozent).

Corona verändert die Prioritäten

Die Qualitäten von Unternehmen als Arbeitgeber und Projektanbieter werden von FreelancerInnen, Festangestellten oder Firmenvertretern sehr unterschiedlich bewertet - je nach Priorität und Sichtweise. Dies zeigen erste Umfrageergebnisse der 'GULP Arbeitsleben Studie 2021', für die IT- und Engineering-SpezialistInnen sowie ExpertInnen aus den Branchen Finance und Life Science befragt werden. Auch Arbeitgeber und Projektanbieter können an der noch laufenden Umfrage des Personaldienstleisters Gulp teilnehmen.Bereits jetzt zeigt sich, was Firmen für die drei wichtigsten Aspekte halten, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden:Auch "Moderne Arbeitsausstattung" und "Moderne Arbeitsplatzkonzepte" schaffen es in die Top 5 (Mehrfachnennungen waren möglich). Diese Antworten lassen laut Gulp darauf schließen, dass New Work Konzepte in der Mitte der Gesellschaft angekommen und nicht mehr nur für große Tech-Konzerne ein Thema sind.Dabei treffen die Unternehmen mit ihren Angeboten durchaus den Geschmack von Festangestellten, wie zwei Überschneidungen in den jeweiligen Top 5 Antworten zeigen: Platz 2 bei den Wünschen der Festangestellten (technologischer Standard des Unternehmens) passt gut zum Angebot einer modernen Arbeitsausstattung (Platz 4 bei Unternehmen). Und auch mit ihrem Interesse an langjährigen Verbindungen (Platz 2) zeigen Arbeitgeber, dass sie den Wunsch der Jobsuchenden nach einem unbefristeten Anstellungsverhältnis (Platz 4) kennen. Dennoch bleibt der wichtigste Punkt von Menschen auf der Suche nach einer Festanstellung unbeantwortet: Das Gehalt ist das Topkriterium bei der Wahl des Arbeitgebers.Auch bei den FreelancerInnen hat das Gehalt, respektive der Stundensatz, höchste Priorität. Darüber hinaus waren die fachliche Herausforderung (Platz 2) sowie Auslastung (Platz 3) wichtig, doch diese Kriterien finden sich in keiner "Angebotsliste" der Firmen wieder. Immerhin: Der auf Platz 4 liegende Wunsch nach einem hohen Remote-Anteil, durchschnittlich mit 3,7 von 5 Punkten bewertet, wird von Unternehmen gemäß deren Angaben häufig erfüllt.Im Vergleich zu den Ergebnissen 2019 zeigt sich eine klare Verschiebung der Prioritäten durch die Coronapandemie. Damals war der Punkt "Moderne technische Infrastruktur und Arbeitsmittel" noch auf Platz 14 der Antworten, jetzt ist der inhaltlich sehr ähnliche Punkt "Technologischer Standard des Unternehmens" auf Platz 6 vorgerückt. Der Punkt "Nähe zum Wohnort" ist hingegen von Platz 2 auf Platz 7 abgestiegen. Der Grund: Homeoffice wird heute als echte Alternative zum Büroarbeitsplatz angesehen.