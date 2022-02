Meta droht mit Aus von Instagram und Facebook

Urgestein geht von Bord: Thiel verlässt den Konzern

Der Dachkonzern der sozialen Netzwerke Instagram und Facebook , wie unter anderem - droht damit, seine Dienste in der Europäischen Union abzuschalten. Das steht so in einem wenige Tage alten Schreiben an die US-Börsenaufsicht Es sei denn, man dürfe weiterhin ungebremst Nutzerdaten in die USA leiten, was allerdings nach Urteilen des Europäischen Gerichtshofes unzulässig sind. Das Gericht hatte nach Datenschützerklagen das Safe-Harbor-Abkommen und den Privacy Shield für unzulässig erklärt. Diese Abkommen waren davor die Rechts-Grundlagen der Transfers gewesen.Dass Facebook und Instagram jetzt über Nacht eingestellt werden, bleibt aber eher unwahrscheinlich - denn die Betreiber drohen gerne mal damit, so etwa im September 2020, nachzulesen bei Golem und nichts ist geschehen, obwohl die Datenschutzauflagen seitdem tendenziell schärfer geworden sind.Außerdem muss Facebook den Abschied des erzkonservativen Trump-Beraters und Milliardärs Peter Thiel hinnehmen, der zu den ersten Investoren bei Facebook gehört hat und dort bislang im Verwaltungsrat saß, für den er nun aber nicht mehr kandidieren möchte. Thiel lobte zum Abschied Meta-CEO Mark Zuckerberg als ganz tollen Menschen und umgekehrt, de facto kommt der Abschied aber in einer Phase, in der der Konzern bereits genug Probleme hat. Denn neben den erwähnten Datenproblemen verzeichnete das soziale Netzwerk im vierten Quartal 2021 erstmals seit Gründung kaum neue Mitglieder, wie die Zeit online vermerkt.Peter Thiel war 2018 eine Figur obskurer Bedeutung im sogenannten Cambridge-Analytica-Skandal gewesen, bei dem Nutzerdaten auf ebenso obskure Weise und verschlungenen Pfaden an ein Targeting-Unternehmen gelangt sein sollen, das sich dann brüstete, damit Trump zum Wahlsieg verholfen zu haben (was weitgehend als widerlegt gilt). Ausführliche Infos zu dem fdamaligen Vorfall und alle Verwicklungen als Infografik finden sich in der iBusiness-Analyse Endlich verständlich: Facebooks Datenskandal in einer Infografik