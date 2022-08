Xing und die Folgen: Garteln im Alleebaum-Grünstreifen

15.08.2022 - Wenn man keinen eigenen Garten hat - warum also nicht einfach den Grünstreifen rund um den Straßenbaum bepflanzen? Was in vielen Kiezen seit Jahren funktioniert - in Social-Media-Gärten ist dies gefährlich für das eigene Geschäftsmodell. Das hat das Beispiel Xing wieder gezeigt.

Es ist ein Schlag ins Gesicht von vielen tausend engagierten Xing-Moderatoren und Business-Influencern: Das Business-Netzwerk Xing stellt seine Gruppen- und Event-Funktionen zum 11. Januar 2023 ein. In Zukunft will sich die Burda-Tochter (Selbstvermarktung: "More than a career network") "stärker auf die Unterstützung unserer Mitglieder bei ihrer be­ruf­lichen Orientierung konzentrieren."

Für zahlreiche Xing-Premium-Mitglieder ist der Wechsel des Geschäftsmodells - weg vom Business-Network, hin zur reinen Karriereplattform - der entscheidende Grund, endlich den Account zu kündigen. Business-Vernetzung in Deutschland erfolgt ohnehin seit geraumer Zeit über LinkedIn. Die Abstimmung mit den Füßen