Social Media: Nutzerzahlen 2022 in Deutschland und weltweit

Die Bedeutsamkeit der Social Media hat ein neues Höchstmaß erreicht. Im Durchschnitt hat ein Mensch 7,5 Social Media Accounts und verweilt darin 2 Stunden und 27 Minuten pro Tag und somit 894 Stunden im Jahr in den Social Media nutzen Menschen um sich täglich auszutauschen, Neuigkeiten zu erfahren oder sich über Marken, Produkte oder Personen zu informieren.Auch in diesem Jahr liegt Facebook mit weltweit 2,9 Milliarden monatlichen Nutzern vorne, gefolgt von Instagram mit 1,5 Milliarden. Hierzulande verzeichnet Facebook 47 Millionen monatlich aktive Nutzer, Instagram 32 Millionen.Auch TikTok knackt global die 1-Milliarden-Grenze. LinkedIn hat 830 Millionen, Telegram 550 Millionen und Twitter 436 Millionen Nutzer. Dicht darauf folgen Pinterest mit 433 Millionen Nutzern, Reddit mit 430 Millionen. Das Schlusslicht bilden VKontakte mit 100 Millionen Nutzern und XING . Das Netzwerk hat in Deutschland, Österreich und der Schweiz 21 Millionen aktive Nutzer.XING hat in Deutschland 17 Millionen aktive Nutzer, Pinterest 16 Millionen und TikTok hat auf 15 Millionen Nutzer in Deutschland aufgeholt. Reddit hat ebenfalls 15 Millionen Nutzer. Darauf folgen LinkedIn mit 14 Millionen Nutzern in Deutschland, Twitter und Telegram mit jeweils 8 Millionen Nutzern.Zusammengestellt wurden die Social-Media-Zahlen von Blog2Social