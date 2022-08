Aufstand der Moderatoren: Xing stellt Gruppen und Events ein

Bild: Xing Doch nicht mehr 'More than a career network'

Ich bezweifle, dass ich einen wesentlichen Teil meiner 150.000 Teilnehmenden konvertieren kann (Johannes Woll, Geschäftsführer, Social Events) Bild: Social Events

Die E-Mail von Sabrina Zeplin , der Geschäftsführerin von XING vom 11. August hatte es in sich: Man habe "schweren Herzens" die Ent­schei­dung getroffen, XING Gruppen und den XING Eventmarkt zum 11. Januar 2023 ein­zu­stellen.Zwar seien beide Angebote "in der Vergangenheit wichtige und liebgewonnene Bestandteile" des Business-Networks. Aber sie würden "leider" nicht den neuen Fokus unterstützen und viele Ressourcen binden. In Zukunft will sich die Tochter von Hubert Burda Media (Selbstvermarktung: "More than a career network") "noch stärker auf die Unterstützung unserer Mitglieder bei ihrer be­ruf­lichen Orientierung konzentrieren.". Den ersten Schritt soll ein ELearning-Angebot machen.Für die Moderatoren und Influencer ist die Nachricht doppelt ärgerlich: Zum einen haben die Moderatoren zum Teil Jahrzehnte damit zugebracht, Communities auf der Xing-Plattform aufzubauen, die zum Teil zehntausende von Nutzern umfasst - und die auch zur Monetarisierung und Leadgenerierung von ihnen verwendet werden. Zum anderen ist die Vorwarnzeit denkbar kurz: Bereits ab dem 18. August 2022 will sich Xing bei allen aktiven Gruppen-Mitgliedern per E-Mail und Info-Banner melden und über die Ab­schal­tung informieren. Ab diesem Zeitpunkt können auch keine neue Xing-Gruppen mehr erstellt werden.Das heißt, die Moderatoren haben eine Woche Zeit, eine Alternative zu finden, und zu versuchen, die Gruppenmitglieder in andere Kanäle zu konvertieren - weil ein offizieller Xing-Hinweis auf Abschaltung bei normalen Gruppenmitgliedern dazu führen dürfte, der Plattform schneller - und ohne eine Alternative in Betracht zu ziehen - den Rücken zu kehren.Für Peter K. Sanner , der über 12 Jahre die Regionalgruppe Kaiserlautern aufgebaut hat, ist die angekündigte Beerdigung der Xing-Gruppen und -Events "ein Tritt in die Eier aller Moderatoren." Er ist sauer: "Der letzte Mehrwert von Xing ist damit beerdigt." Jetzt sei es "eine Jobmaschine".Wobei normalerweise Berufsnetzwerke davon leben, dass Interaktion der Teilnehmenden untereinander funktioniert - wie seit Jahren der Xing-Konkurrent Linkedin erfolgreicher beweist. Peter K. Sanner: "Man hätte da so viel draus machen können, aber Xing ist von Controllern Verwaltet. Sehr sehr schade. "

Steffen Meier , Herausgeber des DIGITAL PUBLISHING REPORT und Xing-Coach fragt rhetorisch: "Trägt XING sich (mit der Entscheidung, Gruppen und Events einzustellen selbst zu Grabe?". Tatsächlich häufen sich auf Xing selbst und diversen anderen Plattformen die Meldungen von Xing-Mitglieder, dass sie n un ihre Premium-Mitgliedschaft kündigen.



Johannes Woll, Gründer von Social Events und Moderator unter anderem der Xing-Gruppe Media und Publkishing mit über 35.000 Teilnehmenden trifft nach eigener Aussage "die Nachricht wie viele meiner Wegbegleiter wie ein Faustschlag ins Gesicht." Die Migration auf andere Plattformen sei "nicht banal", da die Moderatoren keine Kontaktdaten der Gruppenmitglieder besäßen. Seine Strategie: "Ich versuche nun in Intervallen mit Newslettern und Moderatorenposts, die Teilnehmer in meinen EMail-Verteiler zu ziehen" Aber er bezweifelt, "dass ich einen nennenswerten Anteil meine über 150.000 Mitglieder wirklich konvertiere. "



Einmal mehr scheint sich zu zeigen, dass es gefährlich ist, sein Geschäftsmodell auf eine Drittplattform zu bauen. Ein Switch beim Geschäftsmodell des Plattformbetreibers - oder nur die Änderung des Algorithmen - kann gravierende Folgen haben. Erst vor wenigen Wochen brachte eine Änderung des Algorithmus von Instagram die dortigen Infuencer auf die Palme, als Meta kurzfristig beschlossen hat, Reels statt der bis dahin üblichen Bilder im Feed zu bevorzugen. Erst nach einem heftigen Aufstand der reichweitenstarken (und mit der Werbeindustrie gut vernetzten) Influencer, machte der von Werbung abhängige Zuckerberg-Konzern einen Rückzieher. Bei Xing ist solch ein Rückzieher eher unwahrscheinlich.