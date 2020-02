Greta-Effekt: Onlineshopper achten mehr auf klimafreundlichen Einkauf

Umweltbewusste E-Shopper (19 Prozent der Befragten) : Die größte untersuchte Käufergruppe legt höchsten Wert auf die Verantwortung der Marken und Händler beim Thema Umweltschutz (84 Prozent). 70 Prozent von ihnen kaufen möglichst klimafreundliche Produkte (zum Vergleich: Durchschnitt 46 Prozent). 69 Prozent der umweltbewussten Konsumenten wären sogar bereit, für klimafreundliche Produkte und Services mehr zu bezahlen (Durchschnitt: 46 Prozent). Allein beim Zustellort zeigen sie wenig Konsequenz: 92 Prozent lassen sich ihre Pakete nach wie vor bis nach Hause liefern, obwohl der Empfang an der eigenen Haustür durch längere Zustellstrecken und häufig mehrfache Zustellversuche die am wenigsten nachhaltige Lieferoption ist. Die direkte Zustellung an den nächsten Paketshop können sich bislang nur 12 Prozent der umweltbewussten E-Shopper vorstellen. Im Schnitt bestellt diese Gruppe monatlich 4,1 Pakete.

Heavy E-Shopper (10 Prozent) : Diese Gruppe würde am liebsten alles online einkaufen. Mit monatlich mehr als zehn Paketen gehören die deutschen Heavy E-Shopper zu den aktivsten Onlinekäufern in Europa. 88 Prozent bevorzugen die Lieferung bis zur Haustür.

Pragmatische E-Shopper (7 Prozent): Deutlich seltener und gezielter drücken auch die pragmatischen E-Shopper auf den Bestellbutton (4,2 Pakete pro Monat). Für sie müssen Preis, Convenience und Lieferoptionen stimmen, bevor sie sich zu einem Kauf entscheiden. 81 Prozent lassen sich die Pakete am liebsten nach Hause senden.

Deutsche Onlineshopper schätzen einfache Lieferprozesse

Jede zehnte Bestellung geht per Retoure zurück

Bild: dpdgroup M-Commerce wächst weiter.

Dies sind Ergebnisse des 'E-Shopper Barometers 2019' des Paketdienstleisters DPD , der diese Entwicklung mit dem "Greta-Effekt" erklärt. Demnach bevorzugen 66 Prozent der Online-Käufer nachhaltige Marken und Händler. Bei der bevorzugten Lieferoption geht allerdings die Bequemlichkeit vor: Trotz Emission senkender Alternativen wünschen sich die meisten Deutschen weiterhin die Hauszustellung. Für die Studie wurden mehr als 23.000 Konsumenten in 21 Ländern (davon 1.509 in Deutschland) befragt.Die Studienautoren identifizieren drei "bedeutende Käufergruppen" für den deutschen Onlinehandel:Insgesamt bewerten die deutschen Online-Käufer laut Studie den Lieferprozess positiv - unabhängig von ihrem Profil. 87 Prozent aller regelmäßigen E-Shopper bewerten den Lieferprozess als einfach, den Kaufprozess dagegen nur 78 Prozent. Für die Zustellung ist es ihnen besonders wichtig, mehrere Lieferoptionen, Echtzeitinformationen zur Lieferung und die Möglichkeit zur Lieferung am nächsten Tag angeboten zu bekommen.Mit Blick auf die bestellten Warengruppen erwerben die umweltbewussten Online-Käufer (4,7) weniger Produkttypen als die Pragmatiker (4,9) und die Heavy E-Shopper (10,4). Besonders beliebt sind bei ihnen Modeartikel (62 Prozent, Durchschnitt: 43 Prozent) und Bücher (48 Prozent, Durchschnitt: 38 Prozent). Diese Artikel kaufen sie auch schon mal im Ausland ein, wenn sie dort ein besonders gutes Angebot finden: 71 Prozent der umweltbewussten E-Shopper haben schon mal ein Produkt auf ausländischen Websites bestellt (Durchschnitt: 52 Prozent). Insbesondere China (53 Prozent) hat sich bei ihnen als beliebtes E-Shopping-Ziel etabliert.Insgesamt wird knapp jeder fünfte Einkauf (16,8 Prozent) hierzulande im Internet erledigt. Damit rangiert der Anteil der Online-Käufe in Deutschland unter den Spitzenwerten in Europa. Etwa die Hälfte der deutschen Onlineshopper kauft monatlich im Internet ein und schätzt dabei in erster Linie den Komfort und die Zeitersparnis. Und das auch mobil: 59 Prozent kaufen regelmäßig mit dem Smartphone im Internet ein. Die Lieferung sehen die meisten Deutschen dabei als wichtigen Teil ihres Shopping-Erlebnisses. Jedes zehnte bestellte Produkt (10 Prozent) geht inzwischen per Rückversand zurück an den Händler. Mehr als zwei Drittel (67 Prozent) empfinden auch die Rückgabe ihrer Bestellung als einfach.