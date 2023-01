Klimaneutral werben: Yahoo gibt Partnerschaft mit Scope3 bekannt

Durch die komplexen Lieferketten für digitale Werbung sowie die hohe Menge an Werbetransaktionen erzeugt die Medien- und Werbebranche einen immensen CO2-Fußabdruck. Nun hat der US-Vermarkter Yahoo bekannt gegeben, das grüne Werbeinventars von Scope3 in seine Supply-Side-Plattform (SSP) zu integrieren. Damit bietet das Unternehmen einen Zugang zu klimafreundlichen Medien in Private Marketplaces (PMP). Die neuen PMPs mit Scope3-Daten (Green Media Products) sind weltweit über jede an die Yahoo SSP angeschlossene Demand-Side-Plattform (DSP) verfügbar, auch in Yahoos eigener Omnichannel-DSP. Werbetreibende können so sicherstellen, dass ihre digitalen Werbekampagnen mit ihren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen.Scope3 wurde gegründet, um klimaneutrale Online-Werbung zu ermöglichen. Dazu werden die Kohlenstoffemissionen entlang der gesamten digitalen Lieferkette für elektronische Werbung gemessen, so dass diese bei Geschäftsentscheidungen berücksichtigt und kompensiert werden können.