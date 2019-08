Fünf Stolperfallen in UX-Design-Projekten und wie man sie vermeidet

12.08.2019 - UX-Design-Projekte sind kompliziert. Das liegt an den Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen Daten und Analysen aus der Nutzerforschung, Geschäfts- und Marketingziele, Technologien, die Notwendigkeit für unterschiedliche Abteilungen zu arbeiten und die Sichtweisen der Teammitglieder. Angesichts der vielen Informationsquellen und Beteiligten ist das Risiko hoch, dass UX-Design-Projekte zu unbefriedigenden Ergebnissen führen. Damit sind wir bei der ersten der fünf am häufigsten zu beobachtenden Stolperfallen in solchen Projekten - und Tipps, wie man sie umgeht:

von Mathias Zacharias