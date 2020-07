Trotz Corona: Stundensatz für IT-Freelancer bleibt stabil

Laut 'Freelancer-Kompass 2020' von Freelancermap knackte der erhobene Stundensatz vor dem Ausruf der Pandemie durch die WHO erstmalig die 94 Euro-Marke, doch Corona machte dem Projektmarkt einen Strich durch die Rechnung. Ab Mitte März tendierte der Stundensatz wieder nach unten, stabilisierte sich dann aber auf das Vorjahresniveau.Der durchschnittliche Freelancer-Stundensatz im DACH-Raum ist mit 94,28 Euro in diesem Jahr - auch Corona-bedingt - nur leicht gestiegen (um 0,39 Euro im Vergleich zu 2019). Ein großer Einbruch des Stundensatzes durch die Krise blieb dabei aus. Die Gender Pay Gap wächst jedoch 2020 auf 9 Euro an, denn Frauen verdienen nur noch durchschnittlich 86 Euro pro Stunde (im Vorjahr: 88 Euro), Männer hingegen 95 Euro (im Vorjahr: 95 Euro).Beim monatlichen Nettoeinkommen gaben 86 Prozent der Befragten an, mindestens 2.500 Euro netto im Monat zu erhalten. Fast ein Drittel (31 Prozent) verdient sogar zwischen 5.000 und 7.499 Euro. Zugleich erzielte mehr als die Hälfte (57 Prozent) einen stolzen Brutto-Umsatz von über 100.000 Euro.