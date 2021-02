Die Hipster-Echokammer analysiert: Der Hype um Clubhouse 

Verknappungsmarketing: Clubhouse ist nur für Apples IOS verfügbar und man benötigt eine Einladung existierender Clubhouse-Mitglieder, von denen diese jeweils nur zwei bekommen.

Die Netzwerke, in denen die App kreist, sind elitär: Medienmacher, Politiker, Digitalexperten, Kommunikationsprofis Testimonials:Neben diesem erfolgreichen Verknappungsmarketing setzt die App auf Influencer und Stars, die ihre Anmeldung öffentlichkeitswirksam teilen und so die Nachfrage weiter erhöhen. Zu den Early Adoptern zählen vor allem Medien-, Politik- und Kommunikationsschaffende - von den TV-Moderatoren Joko Winterscheidt und Thomas Gottschalk bis zu Politikern wie Bodo Ramelow, Gesundheitsminister Jens Spahn oder SPD-Vorsitzende Saskia Esken .

Clubhouse in der Trend-Analyse



(Grafik: Google Trends) Der Clubhouse-Hype auf Google Trends zeigt(Grafik: Google Trends)

Erstens: Das Suchinteresse nach der App war rund um den 18. Januar am höchsten und flacht gerade wieder ab. Das erste Hype-Strohfeuer scheint also bereits wieder vorbei zu sein



Anders als bei den allermeisten anderen Google-Trend-Auswertungen ist hier deutlich zu sehen, dass der Peek der Suchen aus den beiden Stadtstaaten Hamburg und Berlin stammt. Das deckt sich mit der Kernzielgruppe der App: Medien- und Politikleute.

Bild: Tanja Muhme

Die Marketingmethode, mit der der Betreiber des neuen Audionetzwerkes Clubhouse hierzulande erfolgreich ist, kombiniert gleich mehrere Erfolgsstrategien:Der erste Erfolg gibt den Betreibern recht: Am 19. Januar 2021 war die App die meist heruntergeladene IOS-Anwendung in Deutschland. Unsere Auswertung von Google Trends zeigt allerdings gleich zwei interessante Aspekte:Nicht umsonst wird in Rezensionen, Besprechungen, Blog- und Zeitungsartikeln auffällig oft auf die Vorteile von Clubhouse gegenüber Twitter verwiesen: Twitter ist in Deutschland vor allem ein reines Medien- und Politiker-Medium. Clubhouse scheint vor allem ein Corona-kompatible Alternative zu sein, weil sie geselliger ist.

Clubhouse kombiniert das Podcast-Format mit dem Modell einer Echtzeit-Veranstaltung - also ideal für Mediale und Politiker: Jeder kann auf Clubhouse einen (Audio-)Gesprächskreis eröffnet und beliebige Menschen einladen, mit ihm zu sprechen - vor allem können diesen dann viele zuhören. Diese Anwendung befriedigt wohl ein tiefsitzendes Bedürfnis: Tanja Muhme , Agenturleitung der Borgmeier Media Gruppe beispielsweise gefällt vor allem der Live-Charakter. Sie erzählt uns: "Da sitzt dann halt nicht jeder Satz und Formulierungen knarzen. Das macht es richtig schön lebendig. Echter Dialog eben, den haben wir doch lange vermisst.





Bild: Absolit

Auch für Digital PR Consultant Silke Berg kam Clubhouse "genau zur richtigen Zeit, um die Lücke zwischen Homeoffice und Videokonferenzen zu schließen". Ein echtes Networking sei dort erstmals digital möglich - und sie fragt sich"ob sich der Hype auch nach Corona in diesem Umfang fortsetzt, denn dann können sich die Menschen auch im echten Leben wieder treffen."





Bild: Institut Michael Ehlers

Torsten Schwarz , Marketing-Experte von Absolit lobt: Viele Räume sind wirklich interessant, und ich habe bisher fast überall ein paar interessante Anregungen bekommen. Man merkt schnell, wo wirklich gute Moderatoren sitzen, die interessante Gäste auf die Bühne holen. Und Für Johannes Dultz , den Co-founder bei Salonkolumnisten