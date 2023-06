Bild: Jan Messersmith

Shitstorm-Studie: Auf Twitter sind die meisten Trolle

16.06.2023 - Wo die Gefahr zur Entstehung eines Shitstorm am größten ist, müssen Unternehmen am genauesten hinsehen, um Gegenmaßnehmen ergreifen zu können. Eine Studie hat jetzt ermittelt, wo die Zahl der potentiellen Shitstorm-Auslöser am größten ist. Ergebnis: Auf Twitter tummeln sich die meisten De-Influencer.