Homeoffice-Zuschüsse gefragt, aber wenig verbreitet

09.03.2022 Gut die Hälfte aller Beschäftigten sind während der Corona-Zeit tatkräftig von ihren Arbeitgebern unterstützt worden. Das haben viele Arbeitgeber zum Beispiel durch finanzielle Boni getan. Allerdings wurde offenbar die Chance verpasst, die MitarbeiterInnen konkret bei der Einrichtung des Homeoffice zu unterstützen.