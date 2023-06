New Work: Wie KI und Klimawandel den Kampf um Talente prägen

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

iBusiness-LeserInnen wissen: Nicht KI zerbricht den Agenturen aktuell den Kopf. Viele Dienstleister hätten gerne Künstliche Intelligenz als vorrangiges Luxusproblem - den Agenturen fehlen vielmehr echte Menschen (siehe Analyse ). Das alte, bekannte Thema bleibt damit auch in Zeiten von ChatGPT ein Zukunftsthema: Wie lockt man die guten Leute an? Das wird zunehmend schwieriger, denn gerade die GenZ tickt vollkommen anders als vorangegangene Generationen (oder aber traut sich einfach nur auszusprechen, was andere Generationen auch schon gerne gehabt hätten).Die Attraktivität des Arbeitsplatzes, vor allem Fernarbeits- und Workation-Optionen, sind ein häufiger Wunsch: Von zu Hause möchten zwei von drei, am Strand oder an anderen Urlaubsorten gerne einer von vier Arbeitenden künftig Sinnstiftendes schaffen. Der Standort, so die Prognose von Digitalexperte, Marketing-Fachmann und Rektor der Hochschule Stralsund , Professor Ralph Sonntag , wird zum essentiellen Wettbewerbsfaktor werden, nicht nur Unternehmen, auch Regionen werden künftig um gute Leute kämpfen.



Aber was kann eine Firma tun - vor allem eine kleine? Man kann doch nicht gleich den Firmensitz nach Mallorca verlegen... Muss auch nicht sein, es existieren viele Optionen, die sich auch ganz langsam, nacheinander und testweise ausprobieren lassen. Welche das sind und was Unternehmen tun sollten, darüber diskutiert Professor Ralph Sonntag mit iBusiness-Analyst Sebastian Halm (B.A. - so wie in: Besser Als nichts) im Vodcast. Eine Betrachtung der Bedeutung von Standorten beim Kampf um die besten Köpfe in der Zukunft der Arbeit.





Neu: Ab sofort sind die iBusiness Videopodcasts auch auf Spotify und Apple Podcasts abrufbar und kostenlos abonnierbar.