Wertvollste europäische Marke ist...:

Der deutsche Telekommunikationsanbieter Deutsche Telekom (Markenwert um 17 Prozent auf 60,7 Milliarden Euro gestiegen) überholt damit den bisherigen Spitzenreiter Mercedes-Benz und wird zur wertvollsten europäischen Marke, so ein neuer Bericht der führenden Markenbewertungsberatung Brand Finance , das jedes Jahr 5.000 Marken prüft.Der Erfolg der Deutschen Telekom baut auf ihrem Rang als zweitwertvollste Telekommunikationsmarke weltweit auf und ist das Ergebnis eines starken Umsatzwachstums in allen europäischen Märkten sowie steigender Kundenzahlen. In den USA meldete das Unternehmen zuletzt eine Rekordzahl an NeukundInnen. Wesentlich war auch die Einführung des neuen T-Logos im vergangenen Jahr. Durch den einheitlichen Markenauftritt hat die Deutsche Telekom ihren weltweiten Ruf und Bekanntheitsgrad weiter gestärkt.David Haigh , Vorsitzender und CEO von Brand Finance, kommentierte: "Die Deutsche Telekom hat ein bemerkenswertes Jahr hinter sich und hat Mercedes-Benz als Champion der europäischen Marken abgelöst. Dank seiner Rebranding-Bemühungen hat der deutsche Telekommunikationsgigant seine Markenbekanntheit und -stärke in verschiedenen internationalen Märkten und Verbrauchersegmenten erfolgreich gesteigert, was seinem Ziel entspricht, nicht nur in Europa, sondern weltweit Marktführer zu werden."Mercedes-Benz (Anstieg des Markenwerts um 8 Prozent auf 56,7 Milliarden Euro) ist die zweitwertvollste europäische Marke. Die Marke wächst weiterhin auf internationaler Ebene, zurückzuführen auf innovative Produktentwicklungen zurückzuführen, die den branchenweiten Übergang zu Elektrofahrzeugen widerspiegeln.Andere europäische Automarken verlieren an Schwung und damit auch an Markenwert und Stärke. Die europäische Automobilindustrie leidet seit der Pandemie unter Problemen in der Lieferkette, einschließlich einer weltweiten Halbleiterknappheit, sowie steigenden Energiekosten für die Hersteller.Die Allianz (der Markenwert steigt um 20 Prozent auf 46,6 Milliarden Euro) ist in diesem Jahr die drittwertvollste europäische Marke - vor allem wegen Rekordergebnissen bei Umsatz und operativem Ergebnis im Jahr 2022. Die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit mit der Marke erreichte ein Allzeithoch und festigte ihre Position als eines der größten und vertrauenswürdigsten Finanzinstitute der Welt.Neben der Berechnung des Markenwerts ermittelt Brand Finance auch die relative Stärke von Marken anhand einer ausgewogenen Score Card von Kennzahlen zur Bewertung von Marketinginvestitionen, Stakeholder-Equity und Unternehmensleistung. Die Bewertung des Stakeholder-Equity durch Brand Finance entspricht der ISO 20671 und basiert auf Original-Marktforschungsdaten von über 100.000 Befragten in 38 Ländern und 31 Branchen. (Markenwert um 18 Prozent auf 6,1 Mrd. EUR gestiegen) hat dabei den italienischen Luxusautohersteller Ferrari (Markenwert um 3 Prozent auf 7,2 Mrd. EUR gestiegen) überholt und ist nun die stärkste europäische Marke. Der Schweizer Telekommunikationsanbieter hat seine Markenstärke durch bahnbrechenden Initiativen auf dem europäischen 5G-Markt untermauert.