YeaHR! baut kreative Kompetenz mit neuem Creative Director aus

Kreativprofi mit über 20 Jahren Erfahrung

Michelle Wartner, Projektmanagement, YeaHR!

Die Agentur YeaHR! , spezialisiert auf Employer Branding und Recruiting, hat ihr Führungsteam erweitert: Michael Roeder übernimmt seit Juni die Rolle des Creative Director Konzept, Michelle Wartner verstärkt ab Juli das Projektmanagement aus Berlin. Beide sollen zentrale Impulse für das weitere Wachstum und die Professionalisierung der Agentur liefern.Michael Roeder blickt auf mehr als zwanzig Jahre Agenturerfahrung zurück. Zuletzt war er Head of Creation bei Flaschenpost und zuvor in leitenden Funktionen bei Heimat und TBWA tätig. Er verantwortete Kampagnen für Marken wie Lidl, Nissan, SodaStream oder Unitymedia und wurde unter anderem mit Clio, Effie und Auszeichnungen bei den New York Festivals prämiert. Bei YeaHR! soll er die kreative Markenarbeit weiterentwickeln und mit neuen Konzepten stärken.

Verstärkung für agiles Projektmanagement

Parallel übernimmt Michelle Wartner eine Schlüsselrolle im Projektmanagement-Team. Sie war zuvor bei der Bundesnotarkammer tätig und bringt laut Agentur umfangreiche Erfahrung im agilen Arbeiten mit. Von Berlin aus wird sie interne Prozesse optimieren und KundInnenprojekte effizienter umsetzen helfen."Mit Michael Roeder gewinnen wir einen herausragenden Kreativen, der erkannt hat, dass Employer Branding ein hochdifferenziertes und zunehmend wichtiges Feld ist", so Andreas Herde , Geschäftsführer von YeaHR!. Die Neuzugänge sollen die Position der Agentur im Markt stärken und den eigenen Anspruch untermauern, kreative wie strategisch fundierte Lösungen für Arbeitgebermarken zu liefern.YeaHR! mit Sitz in Düsseldorf berät Unternehmen wie OTTO, ALDI Süd, AIDA und öffentliche Auftraggeber wie den Bund. Die Agentur kombiniert HR-Kompetenz mit Marken-Know-how, um Arbeitgeberprofile zu entwickeln, die am Arbeitsmarkt sichtbar und relevant sind.