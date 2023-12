Markenprodukte: Wann KonsumentInnen sie kaufen

IDH Konsumentenreport Q4-2023

Warum greifen Menschen zu Markenprodukten?

Marken spielen für VerbraucherInnen in verschiedenen Bereichen eine wesentliche Rolle. Insbesondere bei Unterhaltungselektronik geben 64 Prozent der Befragten an, dass Marken (eher) wichtig sind, gefolgt von 60 Prozent, die bei Haushaltsgeräten auf Markenprodukte zurückgreifen. Für rund die Hälfte der Befragten sind Marken im Bereich Körperpflege/ Kosmetik (49 Prozent) und Lebensmittel (47 Prozent) (eher) wichtig. Überraschenderweise zeigt sich, dass der Kauf von Mode und Kleidung nicht in vergleichbarem Maße von Marken geprägt ist: Lediglich 34 Prozent geben an, dass Markenkleidung (eher) wichtig für sie ist.Über die Hälfte (51 Prozent) nennt die hohe Qualität als Grund. Für 40 Prozent spielt das Vertrauen in die Marke eine entscheidende Rolle. 37 Prozent verweisen auf positive Erfahrungen, während ein Drittel guten Geschmack (bei Lebensmitteln) und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis (29 Prozent) als wichtige Aspekte von Markenartikeln betrachten.Markenprodukte spielen zwar eine bedeutende Rolle, jedoch nicht um jeden Preis. Lediglich sieben Prozent der Befragten greifen immer zu ihren bevorzugten Marken, unabhängig davon, ob sie gerade im Angebot sind oder nicht. 93 Prozent suchen gezielt nach Angeboten für ihre Lieblings-Markenprodukte, wenn sie diese benötigen. Ist das der Fall, kaufen viele direkt auf Vorrat: Fast drei Viertel (74 Prozent) tun dies im Bereich der Lebensmittel, und fast die Hälfte (48 Prozent) bei Körperpflege und Kosmetikprodukten. Darüber hinaus nimmt über die Hälfte (52 Prozent) bewusst den Weg in Geschäfte mit entsprechenden Angeboten auf sich, um gezielt bevorzugte Markenprodukte zu erwerben.Generell offen für neue Marken sind 58 Prozent der Menschen. Fast die Hälfte (49 Prozent) probiert auch immer mal wieder neue Marken aus. Die meisten (52 Prozent) werden durch Angebote auf neue Marken aufmerksam, 42 Prozent durch Werbung, jeweils fast ein Drittel durch Stöbern im Geschäft (32 Prozent) oder im Internet bzw. über Social Media (31 Prozent). 29 Prozent entdecken neue Marken durch Probier-Aktionen (Sampling), 27 Prozent durch Empfehlungen.Unter dem Weihnachtsbaum und bei anderen Anlässen mit Geschenken wollen fast die Hälfte der Befragten auf Markenprodukte setzen: 47 Prozent sagen, dass es ihnen (eher) wichtig ist, Markenprodukte zu verschenken, und nur für 17 Prozent sind Marken hier (eher) unwichtig.Für den IDH Konsumentenreport Q4-2023 der Initiative Digitale Handelskommunikation (IDH), angeführt von Prospekte-Dienstleister Bonial , der digitalen Prospekteplattform Marktguru und Marketing-Netzwerk Offerista wurden deutschlandweit rund 2.600 Personen befragt.