Handels-Digitalisierung: Konsumenten beurteilen Digitalität mit gemischter Resonanz

59 Prozent der Befragten haben bereits Kassen verwendet, an denen man seine Einkäufe selbst scannt. 19 Prozent haben ihre Einkäufe schon mit einem angebotenen Scanner während des Einkaufs gescannt, weitere 28 Prozent würden das gerne tun. Die noch nicht so weit verbreiteten kassenlosen Supermärkte haben entsprechend erst 7 Prozent der Befragten ausprobiert, allerdings sind weitere 28 Prozent offen dafür.21 Prozent der Befragten haben schon vor Ort angebotene QR-Codes gescannt, um beispielsweise weiterführende Produktinformationen zu erhalten, 18 Prozent würden das in Zukunft tun. Beratung und Bestellung per Touchscreens in den Läden haben schon 13 Prozent genutzt, 17 Prozent können sich vorstellen, diesen Service bei Gelegenheit auch auszuprobieren. Ganz junge Technologien wie digitale Spiegel in Umkleidekabinen, die verschiedene Outfits zeigen oder Raum- und Küchenplanung per Virtual-Reality-Brille, hat nur ein geringer Anteil (2,5 Prozent bzw. 3 Prozent) der Befragten bereits genutzt. Spannend ist hier das Potential: 34 Prozent würden die digitalen Spiegel und 27 Prozent den VR-Brillen-gestützten Einkauf vor Ort nutzen, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen. Insgesamt sind zwei Drittel der Konsumenten offen für neue digitale Technologien am Point of Sale.Das Metaverse, also eine digitale Erlebniswelt, bei der Menschen online zusammen, um beispielsweise zu spielen, einzukaufen, sich zu treffen, Veranstaltungen zu besuchen, wird in Zukunft ebenfalls eine wichtige Rolle für den Handel vor Ort spielen. Doch noch ist die Vorstellung einer Verschmelzung von virtueller und realer Welt für die Befragten sehr abstrakt. Ohne weitere Erklärung weiß die Mehrheit mit dem Begriff alleine gar nichts (57 Prozent) oder nur teilweise (37 Prozent) etwas anzufangen. Nach einer kurzen Erläuterung reagierten die Befragten durchaus positiv auf die verschiedenen Möglichkeiten, die das Metaverse bringen kann.Beim Einkaufen im Metaverse könnten sich die Befragten folgendes vorstellen: 32 Prozent fänden Produktinformation und -beratung gut, 29 Prozent Produktpräsentationen, 24 Prozent das Ausprobieren von Produkten. Auf die Frage, für welchen Produktbereich das Metaverse besonders geeignet wäre, nennt ein Drittel Möbel, jeweils rund 30 Prozent Mode, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Lebensmittel werden nur von 14 Prozent genannt und Beautyprodukte von 11 Prozent.Im IDH Konsumentenreport Q1-2023 der Initiative Digitale Handelskommunikation (IDH), angeführt von Prospekte-Dienstleister Bonial , der digitalen Prospekteplattform marktguru und Marketing-Netzwerk Offerista , geht es um das Thema Digitalisierung des Einzelhandels. Dazu wurden deutschlandweit 6.781 Personen befragt.