Cyberwar um Wahlen: Google fängt 20.000 Mails ab 

23.10.2020 Nachdem Hacker an tausende von Wählerregistrierungen gelangt sind, haben die Cyberterroristen diese Daten benutzt, um massiv Wähler in den USA einzuschüchtern. Das Medium ihrer Wahl ist die E-Mail.

Nach Recherchen von CNN hat Google rund 25.000 E-Mails mit Drohungen an Wähler identifiziert. 90 Prozent davon wurden gestoppt, rund zweieinhalb Tausend gingen also durch. Auch Microsoft soll als Provider für die Attacke missbraucht worden sein. In den Mails, die nach US-Geheimdienstinformationen aus Iran und Russland stammen, werden registrierte Wähler mit Gewalt bedroht, wenn sie gegen Donald Trump stimmen, so zeigt es ein Screenshot des Journalisten Donie O-Sullivan . Der gefälschte Absender der Nachrichten ist bezeichnenderweise die US-Neonazi-Vereinigung Proud Boys, die im zurückliegenden TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten unrühmliche Bekanntheit erlangte, als der US-Präsident sie zur Alarm-Bereitschaft für den Wahltag aufforderte.