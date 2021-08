Licht und tiefe Schatten beim E-Commerce 2025 

Spielen mit dem Untergang

"Sprachassistenten können menschlicher werden, glaubhafter werden sie nicht"

Cookies: vom Aussterben bedroht, aber trotzdem immer strenger reguliert

Im Segment 'Möbel und Einrichten' legt der E-Commerce weiter kräftig zu und zählt zu den wachstumsstärksten Warengruppen in 2020. "Der Aufwärtstrend im Onlinehandel wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen", schreibt meine Kollegin Susan Rönisch in ihrer zehnteiligen Analyse über die Entwicklung des deutschsprachigen E-Commerce bis zum Jahr 2025. Deutlich pessimistischer ist Ihre Einschätzung für den Spielwarenhandel: "Für bestimmte Händler sind die Zukunftsaussichten allerdings düster bis dunkeltiefschwarz", warnt Sie in ihrer Analyse, bei dem sie vor einem starken Verdrängungswettbewerb ausgeht. Damit stationäre Spielwarenhändler die veränderte Customer Journey nicht den reinen Online-Anbietern überlassen, müssen sie bis 2025 endlich kanalübergreifend im Web sichtbar werden.Die beiden Branchenanalysen finden Sie inklusive aller Charts, Zahlen und Einschätzungen hier:Eignen sich soziale Reize als Designelemente in einem Sprachassistenten, um höhere Zufriedenheit und Vertrauen für den digitalen Verkaufskanal zu erzeugen? Der ECommerce-Experte Fabian Reinkemeier und der Forscher Dr. Philipp Spreer sind einer empirischen Untersuchung dieser Frage nachgegangen. Die Ergebnisse (und die Folgen für Unternehmen) finden Sie exklusiv auf iBusiness.de:Bisher gibt es in Europa noch keine ePrivacy-Verordnung. Was es aber in Deutschland gibt, ist das neue "Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien" (TTDSG). Die darin enthaltenen Regelungen treten am 1. Dezember 2021 in Kraft. Dazu gehören auch Regeln zur Verwendung von Cookies. iBusiness-Autor Oliver Schonschek , Analyst für KI-, Security- und Privacy-Themen zeigt auf, worauf Verantwortliche achten müssen. Seine Warnung: "Wer nun das Thema Cookies trotzdem gedanklich "zu den Akten legen möchte" und glaubt, mit den Cookie-Alternativen, die zum Beispiel in der Werbewirtschaft diskutiert und entwickelt werden, sei alles anders, muss umdenken.".