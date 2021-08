E-Commerce 2025: E-Commerce beflügelt Möbelhandel 

HANDLUNGSRELEVANZ

(chart: HighText Verlag)

Auch im Coronajahr 2020 konnte der Onlinehandel im Segment Möbel erneut stark wachsen. Aus den Daten des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (BEVH) geht hervor, dass demnach der ECommerce-Umsatz mit Möbeln 2020 um gut 15 Prozent auf über 5,4 Milliarden Euro gewachsen ist. Der Marktanteil des E-Commerce am gesamten Möbelhandel ist damit auf 15,7 Prozent gestiegen. In den kommenden Jahren wird der Möbel-Commerce, hauptsächlich getrieben durch den Crosschannel-Handel, weiter anziehen und Online-Wachstumsraten um gut 15 Prozent aufweisen. Bis 2025 ist ein Marktanteil von 20 Prozent durchaus möglich.Eine ähnliche Prognose hat jüngst das IFH Köln ausgegeben: Der Onlineanteil am Möbel-Einzelhandelsumsatz wird 2024 laut IFH somit in der Trendrechnung bei 16,5 Prozent liegen und kann bei zunehmender Dynamik bis auf 19,4 Prozent ansteigen. Im Vergleich zu anderen Branchen ist hier der Onlineanteil am Gesamtmarkt noch recht klein. Dennoch lässt sich sagen, dass der Onlinehandel hier innerhalb der Nische "Distanzhandel" längst zum dominierenden Kanal geworden ist und eine Ende des Umsatzwachstums ist nicht in Sicht. Der Onlinehandel mit Möbeln gehört also zu den Wachstumsmärkten. Als Wachstumsmarkt bezeichnen wir Märkte, die ein deutliches Wachstum verzeichnen, wenn auch zum Teil auf niedrigem Niveau gemessen am Gesamtmarkt.Insgesamt war das Jahr 2020 für die deutsche Möbelwirtschaft aus konjunktur