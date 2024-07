Klarna stellt Sofortüberweisung als separate Bezahlart ein

Payment-Konsolidierung

henning Brandt, Computop

"Mit Blick auf Wero und die Instant-Payment-Verordnung (in der die EU Sofortbezahlung für alle PSPs verpflichtend macht) macht der Schritt erst recht Sinn."

Die Funktion der Sofortüberweisung wird von nun Teil der Klarna Pay Now -Produktreihe verfügbar sein. Für die Verbraucher in Deutschland wird weiterhin der Name 'Sofortüberweisung' in ihrem Bezahlvorgang zu sehen sein.Durch diese Neuerung sollen Nutzende Sofortüberweisung-Zahlungen jetzt innerhalb der Klarna App verfolgen und Zahlungen vornehmen können, ohne ihre Zahlungsdaten erneut eingeben zu müssen. Ohne die App ist allerdings die Sofortüberweisung nicht mehr möglich. "Um auf diese Funktionen zugreifen zu können, müssen Kunden ab sofort ein Klarna-Konto anlegen", so Klarna. Schon jetzt hätten 95 Prozent der Sofort-Kunden diesen Schritt vollzogen. Es gebe eine deutliche Überschneidung der Kunden von Sofortüberweisung und Klarna. Zahlen zuDavid Sykes, Klarnas Chief Commercial Officer argumentiert, das kombinierte Produkt sei besser für Händler und Verbrauchende: "Wir integrieren Sofortüberweisung in die Klarna-Umgebung, um Verbrauchern und Händlern das Beste aus beiden Welten zu bieten: den vertrauten Sofort-Zahlungsprozess kombiniert mit dem reibungsloseren, sichereren Zahlungserlebnis und der globalen Reichweite von Klarna."Klarna hat die Integration von Sofortüberweisung bereits in anderen Märkten weltweit vollzogen, beispielsweise in Großbritannien im März dieses Jahres. Auch in Deutschland hätten schon manche Onlineshops ihren Bezahlprozess angepasst.Henning Brandt, Chief Communication Officer des deutschen Payment-Serviceproviders Computop klagt: "Nach Giropay verschwindet nun die zweite deutsche Traditionsmarke im Zahlungsverkehr.". Er hält die Entscheidung von Klarna für "logisch", schließlich sei Sofortüberweisung ist zwar der Pionier der Banküberweisung aus dem Händler-Checkout, aber für die internationale Ausrichtung hinderlich. Zudem:Händler, die Alternativen zu Klarna suchen, "können das Sofort-Aus nutzen, um eine Open-Banking-Lösung anzubieten, sogar als Whitelabel mit eigenem Branding."