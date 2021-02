Digitale Signatur wird wegen Corona öfter gewünscht 

Immer mehr Deutsche entdecken die digitale Signatur

Deutsche Unternehmen hinken dem Signatur-Trend hinterher

Deutschland ist Schlusslicht - zumindest mit Blick auf die Nutzung elektronischer Signaturen. Nur 36 Prozent unterzeichneten hierzulande in den letzten 24 Monaten ein Dokument auf dem digitalen Weg. Damit hinkt Deutschland im Europa-Vergleich hinterher (EU-Durchschnitt: 50 Prozent) und liegt abgeschlagen hinter Märkten wie Frankreich (67 Prozent) und Großbritannien (55 Prozent). Das zeigen die aktuellen " Adobe Digital Insights ", in der weltweit mehr als 4.000 Konsumenten zu ihrer Nutzung von digitalen Signaturen befragt wurden.Die Umfrage zeigt aber auch: Gerade jetzt nimmt das Interesse an der digitalen Signatur in Deutschland verstärkt Fahrt auf. In Zeiten von Lockdown, Home Office und Kontaktbeschränkungen hat die Hälfte der Nutzer das erste Mal im Jahr 2020 eine elektronische Unterschrift getätigt. Vor allem in den vergangenen sechs Monaten wurden immer mehr Dokumente mit einer digitalen Signatur versehen - vom privaten Darlehensvertrag (64 Prozent) bis zum Geschäftsabschluss im Unternehmen (58 Prozent).Für deutsche Unternehmen bedeutet diese Entwicklung vor allem Eines: Sie sollten jetzt auf die steigende Nachfrage reagieren, um den Ansprüchen von Kunden und Konsumenten gerecht zu werden. Denn: 69 Prozent der deutschen Nutzer wünschen sich, dass mehr Unternehmen die Möglichkeit einer elektronischen Unterschrift anbieten. Unternehmen ohne digitale Signaturlösung empfindet jede*r Zweite inzwischen sogar als unzeitgemäß und unmodern. Auch der Blick in die Zukunft verrät: Die elektronische Signatur ist gekommen, um zu bleiben. 75 Prozent der Befragten möchten nach der Pandemie nicht auf sie verzichten.