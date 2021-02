Mymuesli schließt fast alle Filialen 

Das Passauer Müsli-StartUp Mymuesli verabschiedet sich von seiner Filialstrategie. Wie das Unternehmen bekannt gab wird es fast alle seiner insgesamt 23 Stores schließen, lediglich die Lagengeschäfte in Passau, München und Geislingen bleiben erhalten. Als Grund wird der Besucherfrequenzrückgang durch die Corona-Krise angeführt. Die Abwicklung soll in den kommenden 12 bis 24 Monaten vollzogen werden, auch Arbeitsplätze werden dabei verloren gehen. In diesem Jahr will sich MyMuesli noch stärker auf den Online-Shop und die Individualisierung von Produkten fokussieren.