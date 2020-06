Ion One: Neofonie startet eigenständige UX-Agentur

Die Berliner Digitalschmiede Neofonie gliedert sein Design- und UX-Team in eine eigenständige Agentur aus. Das neue Unternehmen firmiert unter dem Namen Ion One und wird von dem Kanadier Grant McGillivray geleitet, der schon zuvor für Neofonie-Kunden tätig war. In den vergangenen Jahren betreute das Team unter anderem schon den Jägermeister-Online-Shop Ion One will den Kunden bei der Planung, Gestaltung und Umsetzung von Visionen begleiten, die den Nutzer in der kompletten User Journey einbezieht. Bislang vertrauten Unternehmen zunächst auf die technologische Expertise und erhielten dadurch das UX/UI-Team ein passgenaues Nutzererlebnis. Ion One will dagegen aus der Interface-Design-Perspektive denken und will auf diesem Weg umfangreiche Lösungen anbieten. Trotz Ausgründung soll Ion One eng mit Neofonie verbunden bleiben. Zielgruppe sind - neben bestehenden Kontakten - internationale Kunden, von KMUs bis hin zu Großunternehmen.