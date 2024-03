26.03.2024 - Überschallflugzeuge, Robobusse und Lieferdrohnen könnten alltägliche Realität werden - nicht morgen, vielleicht aber in zehn Jahren. Vollautonome Privatautos sind dagegen bereits Geschichte.

So sieht die KI unsere Städte im Jahr 2040: insgesamt weder beruhigend noch zu erwarten.

Angefangen hat es mit großen Visionen, doch dann kam die Realität und die Luftballons platzten einer nach dem anderen. Statt einer Revolution im Verkehr - Roboterautos auf den Straßen und fliegender Individualverkehr darüber - deuten jetzt alle Entwicklungen auf eher kleine und punktuell wirksame Reformen hin. Autonomes Eingreifen des Autos in bestimmten Situationen, vielleicht selbstständiges Dahinkriechen im Stop-and-Go-Verkehr auf der Autobahn, möglicherweise Lieferdrohnen im B2B-Bereich auf Kürzeststrecken und Elektrohubschrauber für die Happy Few, das sind momentan die am weitesten reichenden Träume. Scien