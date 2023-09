Vernetztes Auto oben auf Wunschliste deutscher AutofahrerInnen

Künstliche Intelligenz für Verkehrsmanagement und C02-Ersparnis

Autonomes Fahren und Augmented Reality

Vernetzte Autos stehen ganz oben auf der Wunschliste deuscher Pkw-Fahrer- und Fahrerinnen. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag vom eco - Verband der Internetwirtschaft e. V. , Ende Juli 2023 unter 2.500 Pkw-Nutzerinnen und -nutzern, durchgeführt wurde. Demnach wollen 35,6 Prozent der Befragten, dass Autos verstärkt mit anderen Fahrzeugen und der Außenwelt interagieren - beispielsweise Informationen von anderen Verkehrsmitteln oder der Verkehrsinfrastruktur wie Ampeln, Baustellen oder Rettungsfahrzeugen empfangen und wiederum selbst Informationen an ihre Umwelt senden.Fast ein Drittel (31,8 Prozent) der Befragten wünscht sich außerdem, dass Verkehrsströme zukünftig mithilfe künstlicher Intelligenz besser ausgesteuert werden, um Staus zu vermeiden und eine bessere Routenauslastung zu erreichen. Die Nutzung der Fahrzeugdaten soll aber nicht nur helfen, den Verkehr intelligent zu planen, sondern auch CO2 sparen. 19,4 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer plädieren dafür, dass zukünftig künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um CO2-Ersparnisse im Mobilitätssektor zu erzielen.Nach einer Studie von Arthur D. Little ließe sich mithilfe vernetzter Mobilitätslösungen das CO2-Emissionsvolumen in Deutschland bis 2030 um 14 Megatonnen verringern, was in etwa 20 Prozent der für 2050 prognostizierten Transportemissionen ausmacht. Bereits heute zeigten Navigations-Apps wie beispielsweise Google Maps Usern standardmäßig die Route mit den geringsten CO2-Emissionen, wenn die geschätzte Ankunftszeit mit der schnellsten Route vergleichbar ist.Mehr Zurückhaltung herrscht bei den Deutschen hingegen beim autonom fahrenden Auto oder Augmented-Reality-Anwendungen. Nur 16,4 Prozent der Pkw-Nutzerinnen und -nutzer wollen zukünftig in autonomen Fahrzeugen unterwegs sein. Männer sind der Technologie gegenüber weitaus aufgeschlossener als Frauen. Etwa jeder fünfte Mann (21,6 Prozent) wünscht sich mehr selbstfahrende Autos, aber nur etwa jede zehnte Frau (11,3 Prozent). Digitale Technologien auf Augmented-Reality-Basis wie beispielsweise die Projektion fahrrelevanter Informationen in der Windschutzscheibe sind für die Befragten am wenigsten relevant. Nur etwa jeder Zehnte wünscht sich mehr Augmented-Reality-Technologien im Auto der Zukunft.