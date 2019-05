Report: Personalisierung ist wichtiger CX-Trend

Bild: Adtelligence / Screenshot: iBusiness

83 Prozent der Marketingverantwortlichen und Führungskräfte auf C-Ebene haben ihre Investitionen in Personalisierungsmaßnahmen für 2019 erhöht. 32 Prozent geben sogar an, 2019 das Budget deutlich erhöht zu haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des SoDA-Netzwerkes, einem Zusammenschluss von "Führungskräften digitaler Agenturen, kreative Visionäre und Technologieinnovatoren".Die Unternehmen wollen mit Personalisierung vor allem das Engagement und die Loyalität ihrer Kunden verbessern. Während Marketingverantwortliche und Führungskräfte auf C-Ebene die Bedeutung der Personalisierung deutlich erkennen, scheint die Mehrheit ihre aktuellen Möglichkeiten zu überschätzen. Wenn es um die Personalisierung digitaler Erfahrungen geht, bewerten 67 Prozent der weltweit führenden Unternehmen ihre Unternehmen als "Master" oder "Experten" mit umfassenden und fortschrittlichen Personalisierungsfähigkeiten.Dabei bewerten sich die Unternehmen zwar in Bezug auf die organisatorische Reife als sehr hoch, doch weniger als 40 Prozent nutzen derzeit selbst die einfachsten Targeting-Kriterien für die Personalisierung, heißt es in dem Report , den Sitecore herausgegeben hat.