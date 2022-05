Industrie-4.0-Anwendungen: Orientierungshilfe für Mittelständler

Dabei bieten Industrie-4.0-Anwendungen besonders dem deutschen Mittelstand den Vorteil, sich als Vorreiter innovativer Lösungen international zu positionieren. Wie also finden mittelständische Unternehmen einen Einstieg in die digitale Transformation ihrer Produktion? Die Fraunhofer-Institute IAO (Arbeitswirtschaft und Organisation) und IPA (Produktionstechnik und Automatisierung) haben dazu im Rahmen der Kurzstudie 'Industrie 4.0 konkret' weltweit Unternehmenbefragt, um auf Basis erfolgreicher Industrie-4.0-Anwendungen Unternehmen eine Orientierungshilfe für eigene technologische Umsetzungen an die Hand zu geben.Herausgeber der Studie ist die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg , ein vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg initiiertes und gefördertes Netzwerk. Im Rahmen der Studie wurden 17 Unternehmen aus neun Ländern, unter anderem aus Japan, Taiwan und den USA, zu ihren Erfahrungen in diesem Bereich im Zeitraum von Mai bis Dezember 2021 befragt.Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die befragten deutschsprachigen Unternehmen eher menschenzentrierte Technologien einsetzen, während in Asien, Ozeanien und den USA technikzentrierte Lösungen vorherrschen. Auch in der Projektorganisation zeigen sich deutliche Unterschiede. Vor allem ausländische Unternehmen setzen auf spezielle Industrie-4.0-Projektteams.Erfolgreiche Use-Cases für Industrie-4.0-Lösungen werden in einer Themenlandkarte mit acht thematischen Kategorien wie KI in der Produktion, digitale Assistenz oder vernetztes Produktionssystem abgebildet. Die Studie stellt auch einige Erfolgsrezepte zu internationalen Projekten unterschiedlicher Größen und mit breit aufgestellten Technologieanwendungen vor und liefert konkrete Empfehlungen für die erfolgreiche Einführung von Industrie 4.0 ab.