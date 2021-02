Last Mile: Hermes testet neues Zustellsystem 

16.02.2021 Mit einer Kombination aus Fußkuriern und Transportahrzeugen will Hermes die Lieferung in Großstädten beschleunigen. Ein Modellversuch in der englischen Hauptstadt London ist bislang erfolgreich gelaufen.

Zwei Lieferfahrzeuge arbeiten dabei mit acht Fußkurieren zusammen, die an strategisch sinnvollen Punkten postiert, die Waren in Empfang nehmen und mit Rolltaschen weitertransportieren. Koordiniert wird das Zusammenspiel der beteiligten Boten mittels einer speziellen Software. Fazit bislang: Die acht Fußbotens schaffen im Zusammenspiel mit zwei Fahrzeugen die gleiche Menge an Ware, für die bislang sechs Fahrzeuge verwendet wurden - und zwar in kürzerer Zeit. Setzt sich die positive Erfahrung weiter fort, erwägt Hermes nach eigener Aussage, das Volumen an Fahrzeugen zugunsten neuer Arbeitsplätze zu reduzieren, berichtet der Logistik-Watchblog