Baumarkt Toom verschickt Prospekte auch via WhatsApp

Anders als Konkurrent Obi bleibt Toom den Printprospekten treu, als "Erster unter den Baumärkten" biete der Konzern jedoch seinen KundInnen künftig die Möglichkeit, die wöchentlich wechselnden Angebote und Aktionen auch als digitale Alternative via WhatsApp auf das Smartphone zu erhalten."Mit dem Ausbau unserer digitalen Services wie 'Click & Collect' oder dem Launch der Toom App sind wir bereits in der Vergangenheit wichtige Schritte gegangen, unseren Kundinnen und Kunden in ihrer digitalen Lebenswelt zu begegnen. Daher freuen wir uns, mit unserem WhatsApp-Service nun einen konsequenten Schritt weiterzugehen und unseren Kundinnen und Kunden einen weiteren Mehrwert zu bieten", erklärt Stefanie Holl , Leiterin Cross Channel bei Toom. Das gedruckte Prospekt bleibe jedoch weiterhin ein wichtiger Teil der Angebotskommunikation.Und so funktioniert der neue Service : Über verschiedene Kontaktmöglichkeiten können die KundInnen direkt einen WhatsApp-Chat mit Toom starten. Über die Postleitzahl wählen sie ihren nächstgelegenen Markt aus und erhalten anschließend das aktuelle Prospekt mit entsprechenden Angeboten. Auch ein kostenloses, wöchentliches Abo ist möglich. Durch das Wort "STOP" im Chat ist das Abo jederzeit kündbar. Der Service wird von 360dialog umgesetzt, offizieller Geschäftspartner des Whatsapp-Mutterkonzerns Meta