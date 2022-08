WhatsApp statt Papier: Rewe digitalisiert Prospekte

Nachdem das Handelsunternehmen Rewe das Aus für die gedruckten Prospekte zum Sommer 2023 bekannt gegeben hat, versendet Rewe seine Werbung ab sofort auch digital per WhatsApp . Immer Sonntags gibt es die aktuellen Angebote direkt aufs Handy. Dazu wird der Dienst WhatsApp Business genutzt, die Maßnahmen werden von der darauf spezialisierten Agentur " 360dialog " umgesetzt. Als Gründe wurden neben der Kostenersparnis auch Nachhaltigkeitsargumente angeführt. Der digitale Handzettel lässt sich über die Website https://www.rewe.de/service/whatsapp/ abonnieren, die Kündigung des kostenlosen Angebots erfolgt auf demselben Weg.In Deutschland ist WhatsApp die mit weitem Abstand meist genutzte Social Media-App, allerdings ist der Messenger in den unterschiedlichen Altersgruppen nicht gerade gleichmäßig verteilt. So nutzen gemäß einer aktuellen ARD-ZDF-Onlinestudie nur 31 Prozent der Menschen über 70 Jahre WhatsApp.