Corona, die Weltkonzerne und die Werbung: Coca Cola pausiert, Google spendet

Coca Cola kündigte auf Twitter an, sich "dazu entschieden (zu haben), unsere kommerzielle Werbung in dieser schwierigen Zeit auszusetzen. Gemeinsam mit unseren Abfüllpartnern und unserer Stiftung The Coca-Cola Foundation spenden wir weltweit 120 Millionen Dollar für COVID-19 Hilfsmaßnahmen." Auch Googles Mutter Alphabet spendet, bleibt sich bei der Währung aber treu und setzt auf Ads: Der Konzern verteilt 810 Millionen Dollar an KMUs und UNtwernehmen, die mit dem Kampf gegen das aktuelle Corona-Virus befasst sind. Drei Viertel davon werden in Form von GoogleAds-Guthaben verteilt.

(Autor: Sebastian Halm )