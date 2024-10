Piabo kauft mit Startup Communication weitere PR-Kompetenz ein

M&A

Die auf PR für die Digitalwirtschaft spezialisierte Agentur Piabo Communications übernimmt die Münchner PR- und Social Media-Agentur Startup Communication , um die Präsenz in einem der wichtigsten Technologie-, Innovations- und Medienstandorte Europas auszubauen.Tilo Bonow , Gründer und CEO von Piabo Communications, erklärt: "Die Übernahme von Startup Communication ist ein strategischer Schritt, um unsere Präsenz in München weiter auszubauen. München ist nicht nur aufgrund der Vielzahl an Technologieunternehmen relevant, sondern auch wegen seiner Rolle als Innovations- und Startup-Hub sowie Heimat innovativer Mittelständler. Mit einem starken Team vor Ort können wir schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und unsere Position als Marktführer festigen."Auch Carina Goldschmid , Gründerin von Startup Communication, sieht in der Übernahme große Chancen: "Durch die Integration in Piabo eröffnen sich für unsere Kunden und unser Team neue Möglichkeiten. Piabo ist führend in der datengetriebenen 360°-Kommunikation im Digital- und Technologiesektor. Unser Netzwerk wird durch erweiterte Ressourcen und Expertise enorm gestärkt."Durch die Übernahme von Startup Communication wächst das Münchner Piabo-Team um zehn erfahrene PR- und Kommunikationsexperten auf nunmehr 15. Diese bilden eine eigenständige Unit unter der Leitung von Carina Goldschmid, die zukünftig als Unit Director fungiert.