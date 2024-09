Christopher Möhle wird Managing Director Experience & Commerce bei Digitas

Personalie

13.09.2024 Die zur Publicis Groupe Germany gehörende Digitalagentur Digitas gibt die Ernennung von Christopher Möhle zum Managing Director Experience & Commerce bekannt. In dieser Rolle soll er maßgeblich für die Weiterentwicklung der Technologie-Services der Agentur verantwortlich sein und den Ausbau des Neugeschäfts in diesem Bereich vorantreiben.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Tech-Strategie, E-Commerce und User Experience bringt Christopher Möhle umfangreiche Expertise mit, die den strategischen Ausbau der Experience & Commerce Unit der Digitas unterstützen wird. Neben der Stärkung des technologischen Portfolios von Digitas wird er eng mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um innovative und zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Möhle berichtet direkt an CEO Josephine Gerves Christopher Möhle war zuvor in verschiedenen Führungspositionen in der Digitalbranche tätig und war zuletzt Teil des Managements der hochspezialisierten E-Commerce Agentur Turbine Kreuzberg