Pixelpark verschwindet vom Markt

Umbenennung

Aus Digitas Pixelpark wird Digitas . Die Publicis-Digitalagentur beerdigt ihre jahrzehntealte Digitalagenturmarke: Die Agentur, die im Ranking der Digitalagenturen des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) in den Top 10 rangiert und seit den Anfängen der Digitalisierung zu den Protagonisten der deutschen Agenturlandschaft zählt, wird umbenannt und neu positioniert.Die beiden CEOs Josephine Gerves und Ralf Niemann haben in den vergangenen Monaten Positionierung und Leistungsportfolio umgebaut, um die Agentur strukturell neu aufzustellen. Ziel ist es, "die Relevanz von Marken in einer fragmentierten, digitalen Welt zu steigern, das Marketing effektiver zu gestalten und das Geschäftswachstum zu beschleunigen". Dabei will man stärker von dem sich internationalen Digitas-Netzwerk profitieren.Im Zuge dieser Ausrichtung setzt die Agentur fortan ausschließlich auf die globale Digitalmarke "Digitas" und nimmt den Namen "Pixelpark" vom Markt. International verfügt das Digitas-Netzwerk über 65 Büros in 43 Ländern mit über 5.500 Mitarbeitenden.Man wolle "mit Digitas weiterhin eine führende Rolle unter den Digitalagenturen einnehmen und diese sogar deutlich ausbauen. Unser Ansatz ist: noch integrierter, internationaler und Dank der KI-Ausrichtung der Publicis Groupe noch effizienter" beschreibt es Co-CEO Josephine Gerves. Mit "einem smart verzahnten Leistungsportfolio und geballter Digitas-Netzwerk-Power" will man sich positionieren als Agentur, die "den Impact für Kunden weiter maximiert. Dies unterstreiche man mit dem neuen Branding. Frank-Peter Lortz: "Mit dem neuen Set-up stärken wir unsere Digitalagentur im Agenturportfolio der Publicis Groupe Germany".Für das kommende Internetagenturranking hat Digitas keine Zahlen gemeldet.