Tod des Dampf-Targetings: Marken segmentieren Zielgruppen zunehmend nach Verhalten

Bild: Deutsche Fotothek / wikicommons

Das zeigt eine Umfrage von Marketing Week unter mehr als 800 Marketing-Verantwortlichen aus über 20 verschiedenen Branchen. Verhalten, (44 Prozent), Standort(42 Prozent) und Alter (38 Prozent) sind danach die drei aktuell am häufigsten genutzten Kriterien für die Segmentierung von Zielgruppen.Und neun von zehn Marketeers geben das Verhalten als effektivstes Kriterium für die gezielte Adressierung von Nutzern an, befragt man sie nach jüngsten Kampagnen-erfahrungen. Und drei von vier denken, dass sich Marketing und Zielgruppen-Ansprache basierend auf 'Verhalten' in den vergangenen Jahren massiv verbessert hat.