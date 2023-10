Knapp die Hälfte der Nutzenden vertraut ChatGPT

Rang

Warum Unternehmen

ChatGPT verwenden

Prozent 1 Verfassen von Berichten

27 %

2 Übersetzungen

25 % 3 Forschungszwecke

17 %

4 Kunden-E-Mails

11 %

5 Interne E-Mails

8 %

Eine Umfrage in Großbritannien von Indusface unter 2.000 Befragten aus 25 Branchen hat ergeben, dass die Werbung die Branche ist, die ChatGPT am häufigsten am Arbeitsplatz nutzt, wobei fast zwei Fünftel (39 Prozent) der dort Beschäftigten angeben, dass sie ChatGPT beruflich nutzen. Von ihnen geben 11 Prozent an, es häufig, mehr als einmal pro Woche, zu verwenden.Unternehmen im Rechtssektor sind die zweitgrößte Branche, die ChatGPT am häufigsten nutzt. 38 Prozent der befragten juristischen Arbeitnehmenden nutzen ChatGPT oder alternative KI-Methoden für die Arbeit. Kunst und Medien stehen an dritter Stelle, wobei 33 Prozent der Beschäftigten ChatGPT nach eigenen Angaben nutzen.Den Ergebnissen zufolge nutzen Kunstschaffende KI bei ihrer Arbeit häufiger als jede andere Branche unter den Top 10, wobei über 13 Prozent sagen, sie mindestens einmal pro Woche zu nutzen.Trotz der Beliebtheit von ChatGPT gaben laut der Umfrage von Indusface mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Geschäftsmitarbeiter an, dass sie der Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen, das ChatGPT oder eine ähnliche KI an seinem Arbeitsplatz verwendet, nicht vertrauen.