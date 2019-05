So geht's: Die Zukunft in Vertrieb und Service gestalten

Sie wollen den Überblick über Ihre Kunden behalten, dennoch vielfältige Kommunikationskanäle über die verschiedenen Kontaktstellen Ihres Unternehmens nutzen und damit stets einen optimalen Service und Support bieten? Ihr Serviceteam soll immer mit den möglichst optimalen Informationen versorgt sein, um Kundenanliegen schnell und kompetent zu erledigen? Oder möchten Sie den Kunden in die Lage versetzen, per Self-Service in vielen Fällen bereits die benötigten Informationen zu finden? Und im Falle von erforderlichen Einsätzen vor Ort sollen die Servicekräfte möglichst optimal und effektiv eingeplant werden?Das Webinar zeigt, wie Sie es schaffen, Ihre Kunden und deren Anliegen immer ins Zentrum Ihres Handelns zu stellen und dennoch Ihr Serviceteam bestmöglich zu organisieren.