CeBIT wird eingestellt

"Wir werden die CeBIT im Markt noch klarer als Europas führendes Digital-Event positionieren, das sich aus Messe, Konferenz und Festival zusammensetzt."

Weniger Besucher: Entwicklung der Zahl der Cebit-Besucher von 1991 bis 2017

(Grafik: Quelle: Cebit; Grafik: HighText Verlag)

Weniger Aussteller: Entwicklung der Zahl der Cebit-Aussteller von 1991 bis 2017

(Grafik: Quelle: Cebit; Grafik: HighText Verlag)

Wenig Suchinteresse: Google Trends - Interesse am Suchbegriff 'Cebit' 2004 - 2018

(Grafik: Screenshot: iBusiness)

Noch im September hatte CeBIT-Veranstalter Deutsche Messe die zur Kombination von Ausstellung, Konferenz und Networking-Festival umpositionierte neue CeBIT als "Erfolg" gewertet und den Business-Event sogar auf fünf Tage verlängert. Doch angesichts der Flut an Digitalmessen waren die Aussteller wohl weit weniger euphorisch als die Organisatoren."Mit der Verbindung von Business und Emotionen im Juni haben wir den Grundstein für neues Wachstum gelegt", hatte Oliver Frese , Vorstand der Deutschen Messe AG gejubelt:Doch jetzt die Kehrtwende: Die technologische Entwicklung der vergangenen Jahre hätte gezeigt, "dass eine Horizontalmesse wie die CeBIT in der digitalen Wirtschaft zunehmend auf rückläufige Nachfrage stößt", räumte die Deutsche Messe in einer Erklärung ein. Da die Innovationsschritte durch die Digitalisierung vor allem in den Anwendungsbranchen greifen, sei Digitalisierung bei nahezu allen Branchenfachmessen das beherrschende Thema. Dies beeinflusse die Messepolitik der Unternehmen, die zu den klassischen Kernausstellern der CeBIT gehören. Sie nutzen immer häufiger die Branchenmessen der Anwender als Plattform für Geschäftsanbahnung.Dr. Jochen Köckler , Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG kündigte an, in den nächsten Wochen intensiv mit dem Digital-Markt zu prüfen, welche Themen Potenzial für fokussierte Fachmessen aufweisen. Die Bedeutung der CeBIT im Veranstaltungsportfolio und im wirtschaftlichen Ergebnis habe sich bereits in den vergangenen Jahren "relativiert".Das neue Konzept der CeBIT, das auf den Dreiklang aus Messe, Konferenz und Festival setzte, konnte den Abwärtstrends der Besucherzahlen nicht stoppen. Da auch der Negativtrend bei den Flächenbuchungen über alle Themensegmente hinweg nicht aufgehalten werden konnte, werde die CeBIT künftig nicht mehr ausgerichtet.Die Entscheidung hat auch personelle Konsequenzen: Deutsche Messe AG Vorstand Oliver Frese hat das Aufsichtsratspräsidium um Entbindung von seinen Aufgaben zum 31. Dezember 2018 gebeten. "Das Gremium gab diesem Ersuchen statt", hieß es.Die Marke CeBIT soll bei den Veranstaltungen im Ausland weiter genutzt werden.