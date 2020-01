POS: Lightspeed übernimmt deutschen Kassenanbieter Gastrofix

Durch die Übernahme von Gastrofix bringt Lightspeed zwei sich ergänzende Teams zusammen, um europäische Restaurantbetreiber und Händler beim Wechsel in die Cloud zu unterstützen. Das kanadische Unternehmen festigt mit den 8.000 Gastrofix-Kunden seine Präsenz in Europa unter anderem in Deutschland, Österreich und Norwegen. Gleichzeitig haben europäische Unternehmen damit Zugang zu einer Reihe von cloudbasierten Lightspeed-Diensten. Mit seiner jüngsten Akquisition ist Lightspeed nun in der Lage, Gastronomen und Händlern Lösungen in den bedeutendsten Regionen Europas anzubieten.Die Übernahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Händler und Gastronomen überlegen, auf cloudbasierte POS-Systeme umzurüsten. Grund ist das vor wenigen Tagen eingeführte neue Kassengesetz in Deutschland ( Kassensicherungsverordnung ).Mit den zusätzlichen Büros in Berlin und Hamburg umfasst die Präsenz von Lightspeed jetzt neun europäische Standorte, darunter Amsterdam, Gent, London, Genf, Lausanne, Zürich und Paris.Gastrofix mit Hauptsitz in Berlin wurde 2011 gegründet, beschäftigt aktuell 140 Mitarbeiter und ist in 7 Ländern vertreten. Die cloudbasierte POS-Plattform zur Digitalisierung des Gastgewerbes ist voll offlinefähig und eignet sich durch ihre Zusatzmodule wie Filialverwaltung, Kassenbuch oder Kundendatenbank auch für mittlere und große Unternehmen aus Gastronomie & Hotellerie.