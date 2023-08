Wer darüber entscheidet, welcher Streaming-Dienst abonniert wird

Die Hälfte der Generation Z im Alter von 16 bis 24 Jahren gibt an, an Entscheidungen über Familien-SVOD-Abonnements beteiligt zu sein. Obwohl einige Mitglieder der Kohorte in diesem Alter ihre ersten Unterhaltungskäufe tätigen, sind sie immer noch in die Streaming-Optionen der Familie investiert.



YouTube ist der effektivste Kanal, um ein junges Publikum zu erreichen. Auch für die Sensibilisierung der Generation Z in Deutschland sind soziale Medien unerlässlich.

Die Fernbedienung wird von Kindern besetzt: 69 Prozent der Programmauswahl wird von Kindern/Eltern getroffen



In Deutschland werden 69 Prozent der Abonnemententscheidungen für Streaming-Dienste innerhalb der Familie getroffen



Die Bedürfnisse der Kinder und der Familie stehen bei der Auswahl der Dienstleistungen an erster Stelle (78 Prozent), vor den Wünschen, der Beliebtheit oder den Empfehlungen der Eltern.



Inhalte für Kinder sind auch das Kriterium Nummer eins, um einen Dienst hinzuzufügen und ihm treu zu bleiben (58 Prozent), noch vor den Kosten (54 Prozent).



YouTube ist der bevorzugte Kanal zum Entdecken neuer Inhalte (50 Prozent), vor Freunden (42 Prozent).

Für jüngere Menschen sind die Bedürfnisse wichtiger als die Kosten. Für Eltern der Generation Alpha überwiegen die Streaming-Bedürfnisse der ganzen Familie über die Kostenüberlegungen, selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.Besonders die Generation Alpha hat einen hohen Einfluss:Fast alle GenZs (über 90 Prozent) sind an der Auswahl von SVOD-Diensten beteiligt. Bei der Auswahl von Diensten und bei der Verlängerung von Abonnements (54 Prozent bis 57 Prozent) sind Inhalte für die GenZ das A und O (von 48 Prozent bis 55 Prozent, je nach Untergruppe). Soziale Netzwerke und YouTube sind die wichtigsten Kanäle für Informationen über neue Inhalte.Die Zahlen gehen aus der Studie ?Gen Alpha und Gen Z: In Control of the Family Remote? von SuperAwesome hervor, einem Unternehmen von Epic Games , das Tools für digitale Interaktion mit jungen Zuschauern bereitstellt.