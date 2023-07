HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Wie im Kino wird Werbung auch bei Streaming-Anbietern gern gesehen: ein Argument, das trotz der noch geringen Reichweiten zieht. Und auch ziehen sollte.

Traditionelle Fernsehsender sind heute in fast allen Altersgruppen wesentlich unbeliebter als Streaming-Dienste. Nur bei Menschen, die älter als 50 Jahre alt sind, herrscht noch so etwas wie Gleichstand bei der Nutzung von klassischen, linearen TV-Sendern und gestreamten Inhalten. Wer heute zwischen 14 und 30 Jahre alt ist, ist auf dem Fernseher fast drei Mal so lange im Internet auf Filmsuche, als zwischen ProSieben und ARD hin und her zu switchen. 123 Minuten beträgt die durchschnittliche Verweildauer von TV-NutzerInnen bei linearen Fernsehprog