Ströer X mit neuem Führungsteam - Uwe Lamnek wird CEO

Dialogmarketing

"Das Umfeld ist durch kontinuierlich steigende Anforderungen in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. Als Ströer X sind wir in diesem Umfeld recht einzigartig positioniert und mit unserer kundenorientierten Strategie ist es uns möglich, unsere Produkte und Leistungen entsprechend auszurichten und Chancen zu nutzen. Der Schritt zur Erweiterung des Managementteams ist ein starkes Zeichen unseres Bestrebens die Innovationsführerschaft weiter auszubauen", sagt CEO Uwe Lamnek , bisher COO & CTO bei dem Dialogmarketingspezialisten Ströer X Das Unternehmen trägt der Entwicklung der letzten Jahre und dem Wachstum Rechnung und baut das Managementteam um. Neben Uwe Lamnek gehören Narges Hekmat (COO), Dirk Scholand (CSO) und Sven Beiling (CDO) zur neuen Führungsmannschaft.Narges Hekmat konzentriert sich in ihrer neuen Funktion als Chief Operating Officer (COO) auf die täglichen Betriebsabläufe an den Standorten im In- und Ausland und verantwortet zusätzlich den Bereich betriebliches Qualitäts- und Kontinuitätsmanagement. Hekmat ist seit 2006 in der Branche unterwegs. 2014 startete sie bei Avedo in Köln als Standortleiterin und Geschäftsführerin, später verantwortete sie zusätzlich die Sales-Accounts von Ströer X.Dirk Scholand ist seit 30 Jahren im operativen und strategischen Management von international agierenden Unternehmen im Bereich Customer Engagement tätig. In der Rolle Chief Sales Officer (CSO) konzentriert sich Dirk Scholand nun auf die vertrieblichen Aktivitäten von Ströer X.Sven Beiling wechselt von der junokai GmbH zu Ströer X. In seiner neuen Rolle als Chief Digital Officer (CDO) fokussiert sich Sven Beiling auf den Ausbau der Digitalen Produkte und Lösungen bei Ströer X, mit denen die Kundeninteraktionen der Auftraggeber weiter gesteigert werden sollen. Im Fokus stehen dabei KI/AI unterstützte Lösungen, die tief integriert entlang des Customer Lifecycle und der jeweiligen Phasen einer Kundeninteraktion zum Einsatz kommen.Ströer X ist Teil der Ströer Gruppe und Spezialist für Dienstleistungen in den Bereichen Contact Center, performanter Außendienst, individuelle Live-Chat- und Bot-Technologien sowie Conversational AI. Ströer X verfügt über 20 Contact Center und 300 Sales Standorte sowie mehr als 4.500 KundenberaterInnen und 2.500 AußendienstmitarbeiterInnen in Deutschland und Europa. Schwerpunkte des Geschäfts liegen in den Bereichen Telekommunikation, E-Commerce und Energie.