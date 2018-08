Otto und JD.com beenden Joint-Venture Zitra

Bild: Screenshot: Hightext Verlag

Auf Nachfrage der Redaktion erklärt Otto, dass die gemeinsamen Geschäfte bereits im Februar diesen Jahres eingestellt wurden. Ausstehende Aufträge werden noch abgewickelt, so dass sich die "Übergangsphase" bis zur vollständigen Schließung von Zitra noch eine Weile hinziehen wird. Eine weitere Kooperation mit JD.com plane Otto derzeit nicht, der Konzern kann sich aber künftig eine Zusammenarbeit mit dem Chinesen "an anderen internationalen Projekten" vorstellen.Der B2B-Marktplatz Zitra war ursprünglich eine Tengelmann -Beteiligung. Otto erwarb 2014 Mehrheitsanteile an dem Unternehmen und setzte zur Expansion externe Kapitalgeber ein. 2015 stieg JD.com bei Zitra mit einem zweistelligen Euro-Millionen-Betrag ein.Im Juli hatte Richard Liu , Gründer und Vorstandschef von JD.com, angekündigt, noch in diesem Jahr mit einem Verkauf in Europa starten zu wollen. Bis Ende des Jahres soll die ausgearbeitete Strategie zur Erschließung des Marktes stehen. Auch ein eigenes Büro in Deutschland soll noch 2018 eröffnen. Der Angriff auf den deutschen E-Commerce stehe somit unmittelbar bevor. JD.com wie auch Alibaba bauen aktuell an der Logistikinfrastruktur für einen Marktstart in Europa.