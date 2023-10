Elf Gründe, warum an Cloud-Diensten im E-Commerce kein Weg vorbeiführt

Elf Gründe, warum an Cloud-Diensten im Onlinehandel künftig kein Weg mehr vorbeiführt:Die Dynamik der Märkte kann schnell zum planerischen Risiko werden. Hohe Auslastungen müssen zuverlässig abgefangen werden, um Systemausfälle und damit Umsatzeinbußen zu minimieren. Gleichzeitig können zu viele vorgehaltene Ressourcen die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprozesses gefährden. Mit skalierbaren Cloud-Diensten passen Unternehmen ihren E-Commerce flexibel an die aktuelle Lage an, ohne sich festlegen zu müssen.Ob Energie, Rohstoffe oder Personal: Gestiegene Kosten im Produktionsprozess sowie die zunehmende Konkurrenz im Online-Handel gefährden die Margen im E-Commerce und lassen Händlern immer weniger Spielräume. Cloud-Lösungen bieten hier den Vorteil, die für den E-Commerce zentralen IT-Kosten systematisch zu reduzieren, indem keine eigene Hardware benötigt wird und betrieben werden muss. Cloud-Anbieter stellen die gesamte IT-Struktur bereit und übernehmen auf Wunsch den Betrieb.Um Probleme schnell lösen zu können, müssen Mitarbeitende immer Zugriff auf alle IT-Systeme haben. Vollständig digitale Cloud-Lösungen bieten hierbei höchste Flexibilität. Ob an mehreren Unternehmensstandorten, im Homeoffice oder auf mobilen Endgeräten: Cloud-Systeme lassen sich von überall schnell und einfach bedienen, ohne dass dies Auswirkungen auf ihre Leistung und Sicherheit hat. Auch die Wahl des Cloud-Anbieters und weiterer Dienstleister lässt sich flexibel gestalten.IT-Strukturen können ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn sie mit lokalen Servern betrieben oder von nicht ausreichend geschultem Personal bedient werden. Cloud-Anbieter garantieren hierbei ein hohes Maß an Sicherheit, etablieren Kontrollmechanismen, führen ein kontinuierliches Monitoring durch und sind bei Bedarf auch persönlich erreichbar. So lassen sich höchste Sicherheitsstandards und geltende Compliance-Vorschriften zuverlässig erfüllen.Systeme auf lokalen Servern werden den Anforderungen heutiger Märkte meist nicht mehr gerecht. Um sich im E-Commerce Umsätze zu sichern und die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, müssen alle erhobenen Prozessdaten analysiert und ausgewertet werden. Cloud-Lösungen übernehmen dies in Echtzeit, optimieren sich selbst automatisch und geben Händlern so beispielsweise die Chance, personalisierte Empfehlungen oder Werbung auszuspielen. Dies verbessert die Customer Experience und ermöglicht weitere Geschäftspotenziale.Nicht nur in Kauf- und Entscheidungsprozessen ist eine lückenlose Datenlage von Vorteil: Auch beim Support helfen die von Cloud-Lösungen erhobenen Parameter, Kunden ideal zu betreuen. Ob Chatbots, virtuelle Assistenten oder automatisierte Antworten: Cloudbasierte Tools eröffnen neue schnelle und kostengünstige Optionen, noch direkter auf die Wünsche von Kunden einzugehen.Nicht immer ist die sofortige Verlagerung aller IT-Strukturen zu einem Cloud-Anbieter gewünscht oder umsetzbar. Deshalb ermöglichen es viele Dienstleister, einzelne lokale Server und IT-Systeme in die Cloud zu migrieren. So lassen sich die Vorteile aus beiden Wegen kombinieren, die Kosteneffizienz steigern und die Skalierbarkeit optimieren.Um das höchste Maß an Effizienz zu erreichen, empfehlen sich E-Commerce-Systeme, die von Beginn an für die Cloud optimiert werden. Diese Systeme basieren auf den Cloud Architekturen zur Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit. Dabei lassen sich Probleme bei der Integration neuer Cloud Services vermeiden. Cloud-Anbieter stehen hierbei beratend zur Seite und bieten schlüsselfertige Gesamtlösungen, die alle Anforderungen berücksichtigen und gleichzeitig genug Flexibilität bieten.Die Integration neuer Funktionen ist bei in sich geschlossenen E-Commerce-Systemen oft schwierig. Cloud-Lösungen lassen sich hingegen leichter um weitere Cloud-Funktionen erweitern, da sie auf gleichen Architekturprinzipien basieren. Ob künstliche Intelligenz, Spracherkennung, personalisierte Empfehlungen oder Social-Media-Schnittstellen: Cloudbasierte Anwendungen lassen sich leichter weiterentwickeln.Die Anforderungen an die E-Commerce-Anwendung können sich täglich ändern. Mit einem cloudbasierten System lassen sich Änderungen schneller bereitstellen, da integrierte Cloud Services reifen und von ihren Anbietern weiterentwickelt werden und mit zunehmenden Daten skalieren. So lässt sich auf Marktänderungen schnell reagieren - auch bei höchster Auslastung in Spitzenzeiten.Effiziente Cloud-Lösungen sind hoch integrative Systeme die flexible mit den Anforderungen wachsen können. Achten Sie darauf, einen Partner zu wählen, der nicht nur über das technische Know-how verfügt, sondern auch den gesamten Prozess im Blick hat, Ihre Branche genau kennt und dabei stets Ihre persönlichen Anforderungen berücksichtigt. So stellen Sie Ihren E-Commerce ideal für die Zukunft auf.Über den Auto: Christian Schäfer ist Product Business Owner für E-Commerce bei Arvato Systems