Business Trends: Performance und Produktivität im Fokus

Trends

Unternehmen lassen sich von ExpertInnen beraten, um ihre Performance und das Management zu verbessern,

innovative Unternehmen wollen KI in ihre Marketing- und Verarbeitungsprozesse einsetzen und

Einzelhandelsunternehmen optimieren ihre Verpackungskonzepte, um globalen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Die wichtigsten Trends weltweit innerhalb der letzten sechs Monate

Anwalt für Markenrecht +3.817 Prozent



Unternehmensstatistik +2.016 Prozent



Wirtschaft +208 Prozent

Nutzung von KI zur Steigerung der Unternehmensperformance und -entwicklung

KI-Influencer +6.305 Prozent



KI SaaS +1.461 Prozent



KI Chatbot +84 Prozent

Einzelhandelsunternehmen verstärken ihre Design- und Verpackungsstrategie

Mylar-Beutel +2.767 Prozent



Verpackungsdesign +1.214 Prozent



Kaffee-Verpackungen +804 Prozent

Lokale Trends

Website SEO +154 Prozent



UI-/ UX-Design +154 Prozent



B2B-Lead-Generierung +90 Prozent

Der Fiverr Business Trends Index analysiert Daten aus Millionen von Suchanfragen nach Dienstleistungen auf der Fiverr-Plattform innerhalb der letzten sechs Monate. "Chancen ergreifen" ist das zentrale Thema des 9. Business Trends Index von Fiverr. Die wichtigsten Trends im Überblick:Die Unternehmen wissen, dass der Weg zum Erfolg individuell ist. Was für einen aufstrebenden E-Commerce-Shop funktioniert, muss nicht unbedingt auch für ein gut etabliertes Ladengeschäft gelten. Aus diesem Grund verlassen sich Unternehmen zunehmend auf UnternehmensberaterInnen und ExpertInnen, die sie bei der Identifizierung und Lösung von Herausforderungen unterstützen. Ganz gleich, ob es um die Gründung eines neuen Unternehmens oder die Optimierung von Strategien für ein nachhaltiges Wachstum geht, FreiberuflerInnen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gründung, dem Management und der Umsetzung aller geschäftsrelevanten Themen.Im vergangenen Jahr haben viele Unternehmen die Gelegenheit genutzt, sich mit den wichtigsten KI-Tools vertraut zu machen. Dieses Jahr zeigt sich jedoch ein gezielter und strategischer Ansatz für die Integration von KI in Unternehmen. Die neuesten Suchtrends verdeutlichen, dass Unternehmen ihre KI-Prozesse weiter rationalisieren, indem sie FreiberuflerInnen beauftragen, um generative KI-Programme und andere effektive KI-Tools in ihre gesamten Betriebs-, Marketing- und Social-Media-Strategien zu integrieren.Consumer Marken konzentrieren sich zunehmend auf innovative und kreative Verpackungslösungen, um den sich wandelnden Kundenwünschen gerecht zu werden und ihr Produktangebot für einen globalen Kundenstamm weiter zu verbessern. In Zusammenarbeit mit ExpertInnen für Verpackungsdesign schaffen Unternehmen einzigartige Produkterlebnisse, um sich im digitalen Zeitalter zu differenzieren und sowohl die Kundenbindung als auch die Markentreue zu erhöhen.Viele der globalen Trends ziehen sich konsistent durch alle Kernmärkte von Fiverr und lassen sich auch in Deutschland gut erkennen. Darüber hinaus sind Unternehmen bestrebt, sich von der Konkurrenz abzuheben, gefunden zu werden und den Kunden ein positives Nutzungserlebnis zu bieten.