Unentdeckte WLAN-Märkte: Hier waren die meisten Deutschen noch nie online

21.05.2019 In Deutschland hat die Hälfte der Verbraucher nur 5 GB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung - sie ziehen vor allem Zuhause (74 Prozent) oder im Hotel (53 Prozent) deswegen WLAN dem Mobilfunknetz vor. Wegen des geringen Daten-Kontingents waren über 40 Prozent der Umfrageteilnehmer noch nie mit ihrem Smartphone am Flughafen online, 61 Prozent noch nie im Sportstadium. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Ruckus Networks unter 5.000 Verbrauchern in Großbritannien, Frankreich und Deutschland hervor.